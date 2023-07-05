العالم اليوم - السعودية بصدد إطلاق مجموعة استثمارية رياضية بقيمة ضخمة

انتم الان تتابعون خبر السعودية بصدد إطلاق مجموعة استثمارية رياضية بقيمة ضخمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 06:22 مساءً - تسعى المملكة العربية السعودية لإطلاق شركة استثمار بقيمة مليارية، بهدف توسيع اهتمامها بالقطاع الرياضي في المملكة، وفق تقرير نشرته صحيفة "فينانشيال تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة.

وبحسب التقرير، ستكون الشركة الجديدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

كما أشار التقرير إلى أن الرياض تسعى لزيادة عمليات الاستحواذ والاستثمار في القطاعات الرياضية بشكل عام، وفي كرة القدم على وجه الخصوص.

وتسعى السعودية لجذب المزيد من المستثمرين في قطاع الرياضة، وتحديدا كرة القدم، وذلك عن طريق زيادة التنافسية بالقطاع ومن ثم طرح حصص من الأندية للبيع للمستثمرين، كخطوة إضافية تتبع قيام المملكة بجذب لاعبين من كبار نجوم كرة القدم في أوروبا.

وتناقش رابطة الدوري السعودي خيارات مختلفة لعقد المزيد من صفقات البث المشترك الجديدة والشراكات، بهدف تعزيز التنافسية في المملكة، والتي تسعى لأن تصبح قوة في عالم كرة القدم الاحترافية، وذلك بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة.

وكانت السعودية قد أعلنت في يونيو الماضي نقل ملكية 4 أندية محلية كبرى وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وذكر تقرير "بلومبرغ" نقلا عن مصادر خاصة، إن الهدف من المحادثات الجارية هو تعزيز وبناء العلامات التجارية للأندية الرياضية ومن ثم بيع حصص منها للمستثمرين وشركات الأسهم العالمية.

وخلال الفترة الماضية، أعلنت الأندية السعودية المختلفة عن إبرام صفقات كبيرة مع لاعبين عالميين ومدربين محترفين.

وكان اللاعب العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى نادي النصر السعودي مطلع العام الجاري، عقب إنهاء عقده مع نادي "مان يونايتد" الإنجليزي بشكل ودي، وذلك مقابل 200 مليون يورو في الموسم حتى العام 2025.

وأعلن أعلن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البرتغالي الواعد جواو فيليبي "جوتا" (24 عاما) لمدة ثلاث سنوات قادما من سيلتك الاسكتلندي.

وهي الصفقة الثالثة للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي.

كما أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تعيين نجم نادي ليفربول السابق ستيفن جيرارد كمدرب جديد له.