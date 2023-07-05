العالم اليوم - النفط يرتفع مع تغلب أثر خفض الإنتاج على المخاوف الاقتصادية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 06:22 مساءً - تغيرت أسعار خام برنت بشكل طفيف، الأربعاء، بعد أن تغلب أثر تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا هذا الأسبوع على المخاوف المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي.

وارتفع خام برنت 45 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 76.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1320 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة. وكان قد أغلق مرتفعا 1.60 دولار أمس الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.91 دولار للبرميل، بارتفاع 2.12 دولار أو ثلاثة بالمئة عن إغلاق، الاثنين، إذ كان يوم الثلاثاء عطلة في الولايات المتحدة.

غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤ في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم، لوكالة رويترز، عن أثر خفض الإنتاج على الأسعار "الغرض من هذه التدابير رفع أسعار النفط، لكن حالة القلق في الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي تؤدي إلى تثبيطها".

ويتركز انتباه السوق أيضا على أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن يعلن البنكان المركزيان الأميركي والأوروبي زيادة أخرى في أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الجامح.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، يوم الاثنين إنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى أغسطس، فيما تطوعت روسيا والجزائر بخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أغسطس 500 ألف برميل يوميا و20 ألف برميل يوميا على الترتيب.