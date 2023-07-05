العالم اليوم - عوائد ميزانية روسيا من النفط والغاز تتراجع للنصف في 6 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 06:22 مساءً - تراجعت عوائد ميزانية روسيا من النفط والغاز بنسبة 47 بالمئة إلى 3.38 تريليون روبل (37.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع عوائد الضرائب جراء تدني الأسعار وتقلص حجم المبيعات.

وعوائد مبيعات النفط والغاز ضرورية للاقتصاد الروسي الذي يتركز على السلع، وهي ضرورية لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وتقلصت عوائد مبيعات النفط والغاز 26.4 بالمئة في يونيو على أساس سنوي إلى 528.6 مليار روبل (5.82 مليار دولار)، في انخفاض أقل حدة عن هبوط 36 بالمئة في مايو.

وتأثرت عوائد الطاقة الروسية بفعل سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على النفط الروسي وإغلاق خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز إلى أوروبا، وهو خط فُجّر في سبتمبر الماضي.

ولم يتثبت المحققون بعد من المسؤول عن التفجير.

وبلغ العجز في الميزانية الروسية 42 مليار دولار في أول خمسة أشهر من العام، وهو ما يزيد 17 بالمئة بالفعل عن المتوقع في 2023 بأكمله.

وانخفضت عوائد ميزانية الغاز والنفط في يونيو 7.4 بالمئة بالمقارنة مع مايو، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض عوائد ضرائب استخراج المعادن المفروضة على الغاز والنفط وانخفاض عوائد ضرائب تصدير الغاز الطبيعي.

وهبطت عوائد ضرائب استخراج المعادن إلى 631.6 مليار روبل (6.95 مليار دولار) في يونيو مقارنة بعوائد قيمتها 703.6 مليار روبل (7.75 مليار دولار) في مايو، بينما تراجعت ضرائب التصدير إلى 57.7 مليار روبل (نحو 630 مليون دولار) نزولا من 66.1 مليار روبل في مايو.

وتتوقع وزارة المالية أن تتراجع عوائد النفط والغاز هذا العام 23 بالمئة إلى 8.94 تريليون روبل، بينما تتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية ثلاثة تريليونات روبل تقريبا أو ما يعادل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.