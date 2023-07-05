القاهرة الإخبارية| لضخ دماء جديدة.. حركة تغييرات بالقيادات الأمنية بالعراق

جدة - نرمين السيد - أصدر محمد شياع السودانى، رئيس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أوامر بتغييرات فى بعض المواقع الأمنية، بحسب ما نشره موقع "القاهرة الإخبارية".





وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام، فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن التغييرات فى بعض المواقع الأمنية، جاءت بهدف ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى فى إدارة الملف الأمنى؛ من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية.

وأضاف أنّ هذه الخطوة تأتى بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار فى مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التى تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت فى الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضًا إلى التقييم المستمر.

وثمّن "السودانى" وفقًا للبيان "الجهود التى بذلتها القيادات التى شملها التغيير خلال مدّة تسلمها المنصب، وقدّمت ما تستطيع تقديمه فى مواقع المسؤولية".

وقال مصدر حكومى لـ"واع"، إنّ "التغييرات شملت المخابرات والأمن الوطنى، إذ جرى إنهاء تكليف حميد الشطرى من وكالة جهاز الأمن الوطنى وتعيين أبو على البصرى رئيسًا للجهاز، بالإضافة إلى إنهاء تكليف فالح العيساوى الوكيل الثانى لجهاز الأمن الوطنى وتكليف مثنى العبيدى بديلًا عنه".

وذكر المصدر أنه جرى إنهاء تكليف ماجد الدليمى من جهاز المخابرات وتكليف وقاص محمد بديلًا عنه، مشيرًا إلى نقل حميد الشطرى وماجد الدليمى إلى مستشارية الأمن القومى.

وذكر المصدر أن نقل الشطرى والدليمى إلى مستشارية الأمن القومى، يهدف للفائدة من الخبرة وتراكم العمل لسنوات فى السلك الأمنى، وهذا يحصل لأول مرة، موضحًا أنّ التغييرات جاءت برؤية حكومية وليس فيها أى جنبة سياسية أو حزبية.

واختتم المصدر، تصريحاته، قائلا إنّ التغييرات استهدفت أيضًا أبعاد المؤسسات الأمنية الحساسة عن الاستثمار السياسى، لافتًا إلى أنّ الأسماء الجديدة هى من داخل رحم المؤسسات الأمنية، وبعضها وصلت هذه المواقع، بعدما حققت نجاحات واضحة فى الجانب الأمنى والاستخبارى.