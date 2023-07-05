القاهرة الإخبارية.. سفينة إيرانية حاولت الاستيلاء على ناقلتين فى خليج عمان

جدة - نرمين السيد - وذكرت البحرية الأمريكية اليوم: "سفينة إيرانية حاولت الاستيلاء على سفينتين تجاريتين تعبران خليج عمان". وقال تيموثى هاوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية: "السفينة الإيرانية أطلقت النار خلال المحاولة الثانية للاستيلاء على السفينتين".

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