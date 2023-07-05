مراسل "القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة فى محيط أم درمان السودانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الجندى" خلال رسالة على الهواء لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ العاصمة السودانية الخرطوم تشهد هدوءًا نسبيًا فضلًا عن استمرار عمليات النزوح من أم درمان.

وذكر أن الوضع الإنسانى والصحى بالسودان يشهد تراجعا شديدا، ونقص شديد بالمستلزمات الطبية فى المستشفيات، كما شهدت المدينة توقف العمل بالعديد من القطاعات فى السودان.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنّ القوات المسلحة السودانية تمكنت من التصدى للهجوم وإحباطه والاستيلاء على أسلحة الدعم السريع، ووفقًا لمصدر عسكرى سوادنى، أوضح الجندى أنّ الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى فى صفوف الدعم السريع.

وفى غضون ذلك، استهدف الطيران الحربى السودانى عدة مواقع، وأجبرت الاشتباكات عددًا كبيرًا من المواطنين للنزوح إلى أماكن آمنة، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية، وتأثرت حركة النقل بين عدد من الولايات نتيجة المعارك الطاحنة، منها ولاية الجزيرة ونهر النيل والولاية الشمالية.