أوكرانيا تدعو إلى إجراءات فوريّة فى مواجهة الأخطار بمحطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - دعت أوكرانيا، الأربعاء، المجتمع الدولى إلى اتّخاذ "إجراءات فورية"، فى مواجهة الأخطار المحدقة بمحطة زابوريجيا النووية التى تسيطر عليها القوات الروسية، والتى تتبادل كييف وموسكو الاتّهامات بالتحضير لعمل "استفزازى" فيها.





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