خبير أمريكى لـ «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - قال مسعود معلوف، الخبير فى الشؤون الأمريكية، إنَّ أوكرانيا متحمسة جدًا وتريد فعلا أن تكون عضوًا فى الناتو، لأن ذلك يجعلها أقوى كثيرا فى محاربتها للغزو الروسى لأراضيها.





وأضاف "معلوف" خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ أوكرانيا ستكون متحالفة مع 31 دولة فى الناتو، وستفعل المادة الخامسة من نظام الناتو، لتصبح 31 دولة فى حرب ضد روسيا. ولفت إلى أن الدول دول الأعضاء فى الناتو اتفقوا على أن أوكرانيا لن تنضم رسميا إلى الناتو إلا بعد انتهاء الحرب، فهذه الدول لا تريد الآن أن تدخل فى حرب مع روسيا. وذكر أنَّ الدول المحاذية لروسيا، مثل دول البلطيق وجمهوريات البلطيق الثلاث وبعض دول أوروبا الوسطى، متحمسة أكثر من الدول الأوروبية الأخرى للإسراع فى انضمام أوكرانيا فور انتهاء الحرب، بينما الدول الأخرى مثل ألمانيا مترددة بعض الشيء وتريد أن تأخذ أوكرانيا بعض الوقت لتتجهز عبر خطة الانضمام للحلف.

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