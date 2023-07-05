العالم اليوم - الغيص: مشاورات مع 4 دول جديدة للانضمام لعضوية "أوبك"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 09:16 مساءً - كشف هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عن تطلع المنظمة لزيادة عدد الدول الأعضاء، حيث تم التشاور مع دول أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك حتى الآن للانضمام للمنظمة بما يسهم في تقوية "أوبك".

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي، إن المشاورات مع الدول الجديدة من خارج المنظمة يسهم في تعزيز تماسك وتقوية "أوبك"، مشيرا إلى أن المنظمة لا تستهدف انضمام عدد معين من الدول، ولكن تستهدف دول لديها نفس التوجه الاستراتيجي حول المحافظة على أسواق النفط واستقرارها.

وأشار أمين عام أوبك، إلى أن الدول الأربعة التي تم التشاور معها متكاتفة مع المنظمة منذ العام 2017، ومرت بتحديات نوعية خلال انهيار الأسواق وجائحة كورونا في العام 2020، وبالتالي جميع هذه الدول لديها الهدف المشترك الذي يصب في مصلحة استقرار أسواق النفط.

ومن جانب آخر، أكد أمين عام "أوبك"، أن المنظمة حريصة على استقرار السوق وخفض البصمة البيئية والتحرك نحو "انتقال مستدام وشامل للطاقة".

وقال إن مؤتمر أوبك الدولي الثامن يركز على "مستقبل صناعة النفط وكذلك مستقبل كوكبنا" وهو ما يجسده موضوع الدورة الحالية من المؤتمر "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة." مضيفا أن "الاستدامة" و "الشمولية" مصطلحان يتكرران كثيراً وهناك خطر في أن نفقد المعنى الأساسي لكل منهما.

وأضاف في كلمته الترحيبية للمؤتمر الذي انطلق اليوم في قصر هوفبورغ التاريخي بالعاصمة النمساوية فيينا إن مفهوم "الاستدامة" يدور بشكل أساسي حول التوازن ويتعلق بكيفية تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة مع ضمان التوازن بين الركائز الثلاث للاستدامة: "الجدوى الاقتصادية وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية".