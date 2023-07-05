العالم اليوم - البنتاغون: منعنا إيران من الاستيلاء على ناقلتين بخليج عُمان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 10:14 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، أن قواتها أحبطت محاولتين نفذتهما البحرية الإيرانية في وقت سابق اليوم لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريتين في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن الإيرانيين حاولوا احتجاز الناقلة "تي آر إف موس" التي ترفع علم جزر مارشال، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وبعد ثلاث ساعات حاول الإيرانيون احتجاز الناقلة "ريتشموند فوياجر" التي ترفع علم جزر الباهاماس.

وأكدت أن عناصر البحرية الإيرانية فرت من المكان في كلتا الحالتين، ما أن رأوا المدمرة الأميركية "يو إس إس ماكفول" على مقربة منهم.

وأورد المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، تيموثي هوكينز، تفاصيل إضافية منها أن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، أطلقت النار خلال محاولة الاستيلاء على السفينة الثانية دون أن تقع خسائر.

ووقع الحادثان في الخليج في المياه بين إيران وسلطنة عُمان.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة حربية ترفع علم مجموعة مهمة بحرية متعددة الجنسيات كانت في المنطقة في ذلك الوقت، وطلبت من البحرية الإيرانية "التوقف عن مضايقة" إحدى السفينتين التجاريتين.