العالم اليوم - انفجاران ومتهم يحاول الفرار.. ماذا حدث في محكمة أوكرانية؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 10:14 مساءً - توالت الأنباء عن وقوع انفجارين في محكمة أوكرانية، الأربعاء، قبل أن تتضح تفاصيل الهجوم الغريب، الذي كان منفذه متهما يحاول الفرار.

تفاصيل الواقعة حسب كليمينكو، فإن هومينيوك ألقى عبوة ناسفة على الحراس وحاول مغادرة المحكمة.

الحراس أطلقوا رصاصة تحذيرية في الهواء، ثم تحصن هومينيوك في دورة مياه.

وفق الرواية الرسمية، فقد حاولت وحدة الاستجابة السريعة إقناع هومينيوك بالتعاون، لكنه رفض وألقى عبوة ناسفة أخرى على ضباط الشرطة الخاصة. ضحايا الهجوم قُتل هومينوك في الانفجار.

وزير الداخلية الأوكراني قال إن ضابطين من الشرطة الخاصة أصيبا بالانفجار، لكن جروحهما ليست خطيرة. من هو المتهم؟ هومينيوك متهم بقتل 4 من أفراد الحرس الوطني عام 2015.

حسب وسائل إعلام أوكرانية، ففي عام 2015 نفذ هومينوك تفجيرا، أدى إلى مقتل 4 من أفراد الحرس الوطني وإصابة أكثر من 100 شخص.

جاء ذلك خلال احتجاج أمام مبنى البرلمان في كييف، ضد التغييرات الدستورية التي من شأنها منح المناطق التي تحتلها روسيا استقلالا ذاتيا داخل أوكرانيا.

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