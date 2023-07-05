القاهرة الإخبارية| بايدن يستقبل رئيس وزراء السويد فى البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - وبحث بايدن وكريستيرسون انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، ودعم أوكرانيا فى مواجهة روسيا. وقال الرئيس الأمريكى إنه يتطلع لانضمام السويد إلى حلف، ووجه كريستيرسون الشكر لبايدن على جهوده لضم السويد للناتو.

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