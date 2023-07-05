أستاذ سياسية لـ «القاهرة الإخبارية»: روسيا تعتمد خطة الدفاع الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - وأكد قناة خلال مداخلة مع برنامج "منتصف النهار" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك توجها غربيا واضحا لدعم أوكرانيا عسكرياً فى حربها ضد القوات الروسية، ولهذا لم تتمكن روسيا من فرض سيطرتها الكاملة حتى الآن على شرق أوكرانيا، بالرغم من قوة السلاح الروسى المعروف بها.
وأشار إلى أن العملية العسكرية فى أوكرانيا استنزاف عسكرى، والنصر سيكون حليف الجبهة الأقدر على الصمود.
واستطرد: "روسيا اتجهت إلى مفهوم الدفاع الاستراتيجى وبالتالى لا يتوقع ردًا حادًا من روسيا على هجمات أوكرانيا بالدونيستك، حيث تسير روسيا الآن فى منطقة العقلانية الحربية والاتزان، فبالرغم من الاستفزازات الأوكرانية إلا أن روسيا لم تستجب".
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