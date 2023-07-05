باحث لـ «القاهرة الإخبارية»: سحب قوات حفظ السلام من مالى بحثا عن الاستقلال

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والباحث السياسى على المرعبى، إنَّ عملية سحب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام من مالى، هو توجه فى إطار الاستقلال والاستقرار بمالى بغض النظر عن أثاره الجانبية.





وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامى كمال ماضى، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ مالى تسعى لاستعادة السيادة الحكومية، وهذا ما دفعها لطلب سحب القوات الفرنسية قبل شهرين، ونفس الأمر طلبته من الأمم المتحدة، وذلك رغم أن الوضع غير مستقر ويوجد العديد من المشاكل فى الدول المجاورة لمالى. وتابع: "أنَّ الاستقرار فى كل المنطقة هش وقابل للانفجار والزعزعة فى أى وقت"، مشيرًا إلى أنه يرى أن حكومة مالى تحاول أن تبنى نوعًا من الاستقلالية الوطنية ضمن حدودها الجغرافية.

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