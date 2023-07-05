المكسيك.. مصرع 20 شخصا فى حادث حافلة بولاية واهاكا

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم مكتب المدعى العام بالولاية، إنَّ 20 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد اصطدام حافلة بأحد الوديان فى ولاية أواكساكا بجنوب المكسيك يوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال حاكم الولاية على "تويتر"، إنَّ الحادث وقع فى بلدة ماجدالينا بيناسكو، وغرّدت شرطة النقل بالولاية بأن الحافلة كانت متوجهة من مكسيكو سيتى إلى يوسوندوا، وهى منطقة بلدية فى غرب أواكساكا.

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