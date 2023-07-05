فرنسا المتصدرة.. الاحتجاجات تجتاح أوروبا فى 2023 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد أوروبا حالة من الفوضى والعنف بسبب الاحتجاجات التى اندلعت فى عدد من الدول، لأسباب مختلفة، ولكن لا تزال فرنسا المتصدرة خصوصا بعد مقتل الشاب نائل على يد شرطى، والذى آثار غضب الفرنسيين بشكل كبير، وانضمت إليها ألمانيا التى بدأت الاضراب الكبير فى وسائل النقل.





"إكسترا نيوز" استعرضت فى الانفوجراف التى أبرز الأحداث التى مرَّت بها أوروبا الأشهر القليلة الماضية، تنتهى بمقتل شاب على يد الشرطة الفرنسية تحول إلى موجة من المواجهات الأمر الذى جعل السلطات تدفع بـ 45 ألف شرطى فرنسى لمواجهة موجة الاضطرابات. سويسرا تتأثر بموجة الاحتجاجات الأخيرة فى فرنسا، فى الوقت الذى شهدت بريطانيا عدة مظاهرات احتجاجا على ارتفاع تكلفة المعيشة، ولم يمر الشهر الأول من عام 2023 إلّا وخرجت الناس فى بريطانيا تحت مسمى "إضراب فبراير" ووصف بأنه الأكبر منذ عقد. وشهدت العاصمة الألمانية برلين إضرابات لرفع الأجور، وسيطرت مظاهرات فى مدريد للمطالبة بدعم خدمات الرعاية الطبية، كما طالبت النقابات العمالية فى البرتغال وبلجيكا بزيادة الأجور.

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