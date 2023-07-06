العالم اليوم - صعود الدولار بعد محضر اجتماع الفيدرالي يهبط بأسعار الذهب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 12:22 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأميركية، بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يونيو لتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

واتفق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو، بحسب محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء، حتى مع توقع السواد الأعظم من المجلس أنه ستكون هناك حاجة في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

تحركات الأسعار

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1916.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:32 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1927.10 دولار عند التسوية.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من ذروتها في أربعة أشهر بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3 بالمئة أمام منافسيه.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية.

ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86 بالمئة أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024، وفقا لأداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23 دولارا للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 914.11 دولار وقفز البلاديوم واحد بالمئة إلى 1255.78 دولار.