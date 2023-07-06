العالم اليوم - بعد عملية جنين.. البيت الأبيض يعلق والجنائية الدولية "تراقب"

انتم الان تتابعون خبر بعد عملية جنين.. البيت الأبيض يعلق والجنائية الدولية "تراقب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 12:22 صباحاً - قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على اتصال بمسؤولين إسرائيليين بشأن العملية العسكرية التي انتهت في جنين شمالي الضفة الغربية، في وقت ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها تراقب الوضع في الضفة، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكرار العملية في حال عودة النشاط المسلح في المدينة.

وحثت واشنطن حليفتها على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين في جنين، وفق "رويترز".

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "من الحيوي استعادة البنية التحتية للمدنيين".

وخلال العملية العسكرية، وهي الأضخم منذ 20 عاما، أعلنت واشنطن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها أكدت في الوقت ذاته ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين.

نتنياهو يتوعد

وفي تصريحات صحفية، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتكرار العملية الضخمة في جنين.

وقال نتنياهو: "إذا عادت جنين إلى الإرهاب، سنعود إليها".

موقف الجنائية الدولية

ومن جانبه، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه "يواصل مراقبة" الوضع في الضفة الغربية.

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة كريم خان لوكالة فرانس برس" ردا على سؤال بشأن أحداث جنين إن "مكتب المدعي العام يواصل مراقبة الوضع والتطورات في فلسطين من حيث صلتها بالتحقيقات المستمرة للمحكمة الجنائية الدولية".

ولم يقدم مكتب المدعي العام معلومات أخرى أو تحديثا للتحقيق الذي تجريه المحكمة ويشمل جرائم محتملة تعود لحرب 2014 في غزة.

تفاصيل العملية

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الأربعاء، إنهاء عمليته في الضفة الغربية المحتلة التي أدت إلى مقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي خلال يومين.

والعملية التي نُفذت بمشاركة مئات الجنود وطائرات مسيرة وجرافات عسكرية، استهدفت مدينة جنين الواقعة شمال الضفة، حيث يتمركز عدد من عناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقال محمد منصور، أحد سكان المخيم، حيث دمرت جرافات مدرعة الشوارع لإبطال القنابل المزروعة على جانب الطرق فقطعت كابلات الكهرباء وكسرت مواسير المياه، "بقينا داخل البيت، لكنهم قطعوا المياه وبعدها الكهرباء".

وأضاف أن الخبز نفد وكذلك الاحتياجات الأساسية وبدأ الجميع في الوقوع فريسة للجوع.