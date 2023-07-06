العالم اليوم - بعد غياب 13 عاما.. دي ماريا يعود إلى الدوري البرتغالي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 12:22 صباحاً - أعلن نادي بنفيكا بطل البرتغال الأربعاء عودة الأرجنتيني الدولي أنخيل دي ماريا بصفقة حرة إلى صفوفه، بعد 13 عاما من رحيله.

وجاء في بيان مقتضب على موقع النادي "وقّع أنخيل دي ماريا عقدا مع بنفيكا وسيكون إضافة جديدة للفريق الذي يقوده روجر شميدت" المدرب الألماني. ويصل لاعب الجناح بطل مونديال قطر 2022 بصفقة حرة من يوفنتوس بعد أن انتهى عقده مع النادي الإيطالي الذي لعب موسما واحدا في صفوفه، بعد أن انضم إليه كلاعب حر أيضا من باريس سان جرمان الفرنسي صيف العام الماضي. مسيرة دي ماريا الكروية انطلق دي ماريا (35 عاما) في مسيرته الكروية الأوروبية من بنفيكا تحديدا بعد أن انضم إليه في العام 2007 قادما من روساريو سنترال.

خاض معه ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني حيث أمضى أربع سنوات وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2014.

حطّ رحاله في السنة ذاتها في مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن موسمه لم يكن ناجحا لينتقل في التالي لسان جرمان ويمضي معه سبعة مواسم محققا لقب الدوري المحلي خمس مرات.

وصل صيف العام الماضي بصفقة حرة إلى يوفنتوس وخاض معه 40 مباراة مسجلا 8 أهداف ولكنه غادر من دون تحقيق أي لقب.

تم تداول اسمه بين اللاعبين المستهدفين من الدوري السعودي للانضمام إلى العديد من النجوم هناك أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي روبرتو فيرمينو وغيرهم.

لعب دورا رئيسا في نهائي مونديال قطر وفي معاونة القائد ليونيل ميسي من الناحية الهجومية.

لم تكن مشاركته متوقعة في التشكيلة الأساسية للنهائي ضد فرنسا على استاد لوسيل، ولكنه حصد ركلة جزاء ترجمها ميسي في الدقيقة 23، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة أرضية في الدقيقة 36، قبل أن تحسم الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح.

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