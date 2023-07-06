العالم اليوم - أسهم "وول ستريت" تهبط بشكل جماعي وسط مخاوف حول الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 12:22 صباحاً - أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" على انخفاض طفيف، الأربعاء، إذ يدرس المستثمرون محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع ترقبهم بيانات اقتصادية مهمة في الأيام المقبلة.

وأظهر محضر الاجتماع أن الفيدرالي الأميركي قرر بالإجماع ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو كوسيلة لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة لرفع الفائدة مجددا.

ولا يزال المستثمرون بعد صدور محضر الاجتماع يتوقعون على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر صدور بيانات اقتصادية مهمة قبل ذلك الاجتماع من بينها التقرير الشهري للوظائف يوم الجمعة.

تحركات الأسهم

وفقا لبيانات أولية، انخفض "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 8.94 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة مسجلا 4446.65 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" المجمع 25.12 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 13791.65 نقطة.

وهبط "داو جونز" الصناعي 129.64 نقطة، أو بنسبة 0.38 بالمئة، إلى 34288.83 نقطة.