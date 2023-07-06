«إكسترا نيوز» تسلط الضوء على عيد استقلال الجزائر (صور)

جدة - نرمين السيد - واندلعت ثورة تحرير الجزائر فى نوفمبر 1954، وهى ثورة التحرير الجزائرية استشهد فيها أكثر من 1.5 مليون جزائرى. وفى عام 1959، أعلن شارل ديجول حق الجزائريين فى تقرير مصيرهم، واستمر نضال الجزائريين حتى حصلوا على الاستقلال عام 1962. وأبرزت إكسترا نيوز الاحتفالات الوطنية السنوية فى الجزائر تخليدا لهذه الذكرى.

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