القاهرة الإخبارية| مندوب فلسطين: يجب توفير الحماية لشعبنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "منصور" خلال رسائله إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "المملكة المتحدة" نطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، كما نطالب بعقد مؤتمر عاجل لـ مجلس الأمن لبحث أحداث جنين.

وأوضح مندوب فلسطين، أننا نطالب بمحاسبة إسرائيل لعدوانها على مخيم جنين، وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولى بمسؤولياته لوقف الاستيطان، والعدوان الإسرائيلى على جنين أحدث دمارا هائلًا.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين الماضي، منطقة مخيم جنين، وأعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن ثان جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين، ما يرفع عدد الشهداء إلى 12 وأكثر من 120 جريحًا بينهم 20 في حالة خطرة.