جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم أمس الأربعاء نيتها تعزيز عمليات التفتيش والمراجعة على واردات المأكولات البحرية القادمة من اليابان، ردًا على إعلان اليابان بشأن خططها لإطلاق مياه معالجة ومخففة من محطة فوكوشيما النووية فى البحر.





وحسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، قال المتحدث باسم "خارجية الصين"، وانج ون بين، إن حقيقة ودقة البيانات بشأن خطة اليابان للتصريف الآمن للمياه لم يتم إثباتها، مشيرًا إلى أن تأثير المياه على المدى الطويل على سلامة الغذاء وصحة الناس غير واضح. وتابع أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطة اليابان لم يتمكن من تهدئة الأصوات المعارضة فى اليابان وخارجها، مضيفًا أن الشعب الصينى لديه مخاوف قوية وأن جميع الإدارات الصينية ذات الصلة ستكثف مراقبة البيئة البحرية والتفتيش والحجر الصحى للمأكولات البحرية من اليابان. وتأتى التصريحات بعدما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس تقريرًا عن مراجعتها لخطة اليابان لإطلاق المياه، ويفيد التقرير بأن الخطة تتماشى مع معايير السلامة الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تشدد التدقيق على المأكولات البحرية اليابانية.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.