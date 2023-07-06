العالم اليوم - فيديو.. 25 قتيلا و17 جريحا في حادث مروع بالمكسيك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 02:25 صباحاً - لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم في المكسيك الأربعاء بعد خروج حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في واد في ولاية أوتشاكا الجنوبية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة لـ"فرانس برس" إن "الحصيلة الأولية هي 25 قتيلا و17 جريحا إصاباتهم خطرة".

وازدادت حوادث الطرق في المكسيك في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى السرعة العالية، أو عدم خضوع السيارات للصيانة اللازمة أو إرهاق السائقين.

وطالبت منظمات مدنية بفرض أنظمة أكثر صرامة للحدّ من الموت على طرقات المكسيك.

وفي فبراير، قُتل 17 شخصا وأصيب 15 في حادث تعرّضت له حافلة تقلّ مهاجرين بين ولايتي أوتشاكا (جنوب) وبويبلا (وسط).

وفي الشهر نفسه، قضى ثمانية غواتيماليين وهندوراسي في حادث تعرضت له حافلة صغيرة كانوا على متنها في نويفو ليون.