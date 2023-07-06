العالم اليوم - ماذا يجري في باخموت؟.. تضارب في الرواية الروسية والأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر ماذا يجري في باخموت؟.. تضارب في الرواية الروسية والأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 03:22 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن القوات الروسية شنت هجوما على ثلاث مجموعات تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة باخموت، ولكن كييف قالت إن قواتها تمنع الروس من التحرك في المدينة أو مغادرتها.

وتحدثت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني عن قتال عنيف إلى الشمال من المدينة حول بلدة ليمان، التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها أواخر العام الماضي.

واستولت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة على باخموت الواقعة شرق أوكرانيا في مايو بعد قتال استمر 10 شهور.

ومنذ ذلك الحين، يتعرض الجيش الروسي لضغوط شديدة من جانب القوات الأوكرانية التي تهدد بتطويق المدينة.

ولم تدل وزارة الدفاع الروسية في إفادتها اليومية بأي تعليق على تقارير تفيد بانسحاب القوات الروسية من قرية كليشيفكا جنوب غربي باخموت، وهي تقارير نفاها مسؤول عينته روسيا في شرق أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن قواتها حققت "نجاحا جزئيا" في منطقة كليشيفكا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر بالجيش الروسي قوله إن قواته تمكنت من صد هجوم أوكراني هناك دون الانسحاب من المنطقة، وإنها تقضي على ما تبقى من القوات الأوكرانية.

واعترفت ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في تصريحات بثها التلفزيون الوطني، بأن قوات كييف سيطرت على مناطق صغيرة فقط من باخموت بعد استيلاء روسيا على المدينة في مايو، مضيفة: "إذا كنا نتحدث عن باخموت نفسها، فإن العدو يجد نفسه عمليا في فخ".

وأوضحت "إنهم يسيطرون على الجزء الأكبر من المدينة ونحن نسيطر فقط على الجنوب الغربي. لكنهم لا يستطيعون التحرك في المدينة. قواتنا لن تسمح لهم بذلك ومن الناحية العملية لا يمكنهم المغادرة. لن تسمح قواتنا بذلك".

وتابعت ماليار قائلة إن القوات الأوكرانية تحقق بعض المكاسب جنوبي باخموت، ولكن من السابق لأوانه وصف ذلك بأنه تقدم، مؤكدة أن معارك عنيفة تدور في مناطق إلى الشمال من المدينة.

وذكرت أن القوات الروسية تحاول التقدم بالقرب من ليمان لكنها لم تسيطر على أي أراض في أي اتجاه.

من جانبها، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقرير مسائي على فيسبوك، إن الجيش تصدى لهجوم روسي على قرية بوهدانيفكا، عند المداخل الغربية لباخموت، كما تم أيضا إحباط هجمات روسية شمالي وجنوبي المدينة.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن عدد القتلى المسجل خلال 24 ساعة جراء ما وصفته بقصف لمدينة دونيتسك ارتفع إلى ثمانية.

كما نقلت تاس عن أجهزة الطوارئ في ماكيفكا المتاخمة لدونيتسك قولها إن القصف الأوكراني أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء من مستودع لتخزين النفط.

كذلك قال الجيش الأوكراني يوم الثلاثاء، إنه دمر تشكيلا للقوات الروسية في ماكيفكا.