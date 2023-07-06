الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلى على جنين قد يشكل جريمة حرب

جدة - نرمين السيد - صرحت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أمس الأربعاء، بأن العمليات العسكرية التى ينفذها الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية، بما فى ذلك استهداف مخيم جنين للاجئين ومقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا، يمكن أن تصنف على أنها جرائم حرب.





وأضافت ألبانيز - حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن "عمليات القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، وقتل وإصابة السكان المحتلين بجروح خطيرة، وتدمير منازلهم وبنيتهم ​​التحتية، وتشريد الآلاف بشكل تعسفى، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى ومعايير استخدام القوة وقد تشكل جريمة حرب".

وتابعت: "الهجمات كانت الأعنف فى الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين عام 2002"، مشيرة إلى تقارير متعددة حول منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى مخيم جنين لإجلاء الجرحى، ما أعاق حصولهم على المساعدة الطبية.

وقالت: "إنه لأمر مفجع أن نرى آلاف اللاجئين الفلسطينيين قد نزحوا أصلاً منذ 1947-1949، وأُجبروا على الخروج من المخيم فى خوف شديد مع حلول الظلام".

واستنكرت ألبانيز "عمليات مكافحة الإرهاب" التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى، وقالت إن الهجمات لا تجد أى مبرر بموجب القانون الدولى.

وأضافت أن "الهجمات تشكل عقابًا جماعيًا للسكان الفلسطينيين، الذين وصفتهم السلطات الإسرائيلية بأنهم تهديد أمنى جماعى"، معربة عن قلقها البالغ إزاء "الأسلحة والتكتيكات العسكرية" التى نشرتها قوات الاحتلال الإسرائيلى مرتين على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين ضد جنين.

وقالت الخبيرة الأممية إن "الفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولى، ومكفول لهم جميع حقوق الإنسان بما فى ذلك افتراض البراءة، ولا يمكن أن تعاملهم على أنهم تهديد للأمن الجماعى من سلطة الاحتلال، خاصة فى الوقت الذى تتقدم فيه بضم الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتشريد سكانها الفلسطينيين وسلبهم".

وأكدت أن "الإفلات من العقاب الذى تتمتع به إسرائيل على أعمال العنف التى ارتكبتها على مدى عقود، لا يؤدى إلا إلى تأجيج دورة العنف المتكررة وتكثيفها".

ودعت إلى محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولى على احتلالها غير الشرعى وأعمالها العنيفة لتكريسه، مبينة أنه "من أجل إنهاء هذا العنف المستمر، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى، الذى لا يمكن تصحيحه أو تحسينه فى الهوامش، لأنه خطأ فى جوهره".