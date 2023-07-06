«بولى» تواصل كوارثها فى هولندا وألمانيا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أفادت تقارير بأن شخصين لقيا حتفهما، فيما أصيب آخران فى هولندا وألمانيا جراء العاصفة "بولى" التى تضرب هولندا بشكل رئيسى بالعاصفة، حيث تسببت فى تعطيل حركة المرور والملاحة الجوية، كما تم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية فى مطار "سخيبول" الدولى نتيجة الظروف الجوية السيئة.





وذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية أن سيدة لقيت مصرعها فى هولندا إثر سقوط شجرة على سيارتها، وأصيب رجلين جراء حادثى سقوط شجرة وعمود إنارة، فيما لقيت سيدة مصرعها فى مدينة ألمانية قرب الحدود الهولندية بسبب سقوط شجرة. وبلغت قوة الرياح المصاحبة للعاصفة 146 كيلو مترا فى الساعة. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة تعد الأقوى التى تضرب هولندا فى شهور الصيف على الإطلاق، وأصدروا تحذيرا نادرا من اللون الأحمر لملايين الأشخاص للبقاء فى منازلهم.

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