انتقادات لـ اقتراح ماكرون حظر شبكات التواصل أثناء الاضطرابات

جدة - نرمين السيد - وكان ماكرون قد أكد - فى اجتماع أمس الثلاثاء مع أكثر من 200 من رؤساء البلديات الذين تضررت بلدياتهم من جراء أعمال العنف - أنه سيكون من الضرورى التفكير فى استخدام شبكات التواصل الاجتماعى، وقطعها "عندما تخرج الأمور عن السيطرة" خلال الاضطرابات فى البلاد.

وقال ماكرون: "نحتاج إلى التفكير فى كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية.. عندما تخرج الأمور عن السيطرة، قد نضطر إلى تنظيمها أو قطعها"، مضيفا "قبل كل شيء، لا ينبغى أن نفعل هذا فى خضم هذه اللحظة ويسعدنى أننا لم نضطر إلى ذلك"، معتبرا أنه "نقاش حقيقى نحتاج إلى خوضه".

وقد أثارت هذه التصريحات والاقتراحات بقطع شبكات التواصل الاجتماعى أثناء الاضطرابات، عدة انتقادات، الأمر الذى اضطر مصادر مقربة من الرئيس الفرنسى التوضيح بأن الرئيس ماكرون لم يقل فى أى وقت من الأوقات أنه يخطط لقطع الشبكات الاجتماعية، لكنه أراد أن يكون قادرا، فى وقت محدد وبشكل مؤقت، على تعليق وسائل التواصل الاجتماعى.

إلا أن شخصيات عديدة، سياسية وغير سياسية، انتقدت هذه التصريحات وهذه الفكرة وقارنتها بأساليب بعض الأنظمة غير الديمقراطية التى تمنع الوصول إلى الإنترنت فى حالة حدوث أزمة سياسية.

وكتبت النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" البرلمانية (اليسارى المتشدد) تغريدة نددت فيها تصريحات الرئيس ماكرون وقارنته بزعيم كوريا الشمالية قائلة: "حسنا، كيم جونج أون".

كذلك، انتقد السكرتير الأول للحزب الاشتراكى أوليفييه فور هذه الفكرة قائلا "لايمكن لدولة حقوق الإنسان والمواطنين أن تنحاز إلى ديمقراطيات الصين وروسيا".

كما استهجن أوليفييه مارليكس، رئيس مجموعة نواب حزب "الجمهوريون" اليمينى التقليدى، هذه الفكرة وتساءل "قطع شبكات التواصل الاجتماعى مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية"، مؤكدا أن ذلك شيء سيء للغاية.

أما زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسى فلوريان فيليبور"من مازال يجرؤ على القول إننا فى ديمقراطية?!". كذلك، كان هذا الاقتراح موضوع تحليل ونقد من جانب العديد من وسائل الاعلام الفرنسية.

وخلال أعمال الشغب التى أعقبت مقتل الفتى نائل برصاص شرطى فى نانتير، فى غرب باريس، تم استخدام شبكات التواصل الاجتماعى مثل "سناب شات" و"تيك توك" و"تويتر" و"تليجرام"، على نطاق واسع لنقل بعض أعمال العنف.

ويوم الجمعة الماضى خلال اجتماع لخلية الأزمة المشتركة بين الوزارات، دعا ماكرون منصات التواصل الاجتماعى إلى حذف مشاهد الشغب "الحساسة"، مطالبا إياهم التحلى بالمسؤولية.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء، إن "حظر" بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى عندما يسوء الوضع، يمكن أن يشمل تعطيل ميزات معينة أثناء أعمال الشغب، مثل تحديد ومشاركة الموقع الجغرافى، والذى يسمح للشباب بالتجمع فى مكان ما.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن السلطة التنفيذية تخطط تشكيل مجموعة عمل مشتركة من البرلمانيين من الأحزاب المختلفة، من جميع الحركات السياسية، للنظر فى أى تعديل على مشروع القانون الذى يتعلق بالأمن السيبرانى وتنظيم استخدام الأدوات الرقمية. فقط زعيم الحزب الشيوعى الفرنسى، فابيان روسيل لم يشارك فى هذا الانتقاد، فهو نفسه فكر فى حل مشابه لحل الرئيس ماكرون، داعيا إلى إغلاق الشبكات الاجتماعية أثناء الاضطرابات فى البلاد.