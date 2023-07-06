وزير الداخلية الفرنسى: عودة الهدوء فى جميع أنحاء البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانين، يوم أمس الأربعاء، أن الوضع العام فى البلاد هادئ بعد انحسار الأعمال الشغب التى شهدها البلد الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن وزارة الداخلية الفرنسية لا تزال تتابع الوضع بعناية.





وقال دارمانين - فى جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الفرنسى - "نلاحظ عودة الهدوء إلى عموم فرنسا، إلا أننا مازلنا نراقب الوضع".

واستمرت أعمال العنف التى وقعت منذ مقتل الفتى نائل فى 27 يونيو الماضى على يد ضابط شرطة خلال نقطة تفتيش مرورى فى نانتير غربى باريس، عدة ليالى إلا أن حدتها بدأت فى التراجع تدريجيا وخاصة خلال الليلة الماضية، حيث تم توقيف 16 شخصا فقط فى جميع أنحاء فرنسا.

وأوضح دارمانين - خلال جلسة استماع عقدها له مجلس الشيوخ حول آخر تطورات الوضع وأحداث الشغب فى البلاد - أن العدد الإجمالى للذين تم القبض عليهم 3505 أشخاص، من بينهم 1373 فى باريس وضواحيها، وأقل من 10% منهم غير فرنسيين و60%، منهم ليس لديهم سجل لدى الشرطة. كما تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 59 سنة، ومتوسط أعمارهم 17 و18 عاما.

وتابع إن الوزارة ألغت اجازات ضباط الشرطة لحشدهم ونشرهم فى أرجاء البلاد، معربا عن شكره لهم ولجهودهم التى بذلوها مع عدد الاعتقالات "غير المسبوق" لمثيرى الشغب.

وأضاف أنه بعث رسالة شكر إلى 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك الذين تم نشرهم لمواجهة أعمال العنف والشغب فى البلاد.

وردا على سؤال حول وجود ربط محتمل بين ملف الهجرة والمهاجرين وبين أعمال الشغب، رفض جيرالد دارمانين هذا الربط موضحا أن 90٪ من مثيرى الشغب هم فرنسيون و10% أجانب.

وفى بيان نشر اليوم، أعلنت وزارة الداخلية أن الليلة الماضية كانت أكثر هدوءا فى جميع أنحاء فرنسا، حيث تم توقيف 16 شخصا فقط بينهم 7 فى باريس وضواحيها، مقارنة ب81 شخصا فى اليوم السابق، ما يشير إلى تراجع حاد فى أعمال الشغب التى شهدتها فرنسا الليالى الماضية وعلى إثرها تم توقيف آلاف من الأشخاص.

كذلك، منذ 27 يونيو الماضى، تم إضرام النيران فى 5.892 سيارة، وتسجيل أكثر من 12.202 حريق فى حاويات القمامة فى جميع أنحاء البلاد، كما تم إحراق وتخريب نحو 1.105 مبنى، وتسجيل مالا يقل عن 270 هجوما على مراكز الشرطة والدرك، فضلا عن إصابة أكثر من 800 عنصر من قوات الأمن خلال أعمال الشغب التى شهدتها البلاد فى الليالى الماضية.