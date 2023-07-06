دونيتسك: هجوم أوكرانيا المضاد لم يعط أى نتيجة سوى تدمير آليات الناتو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، قال بوشيلين إن الهجوم المضاد سيء السمعة، على الأقل المرحلة الأولى منه، لم تظهر أى نتيجة، باستثناء تدمير الكثير من آليات "الناتو" والخسائر فى الأفراد".
وشدد على أن المرحلة الثانية من الهجوم الأوكرانى يمكن أن تصبح أوسع نطاقا، حيث لا يزال لدى كييف احتياطى كاف من القوات والمعدات.
من جهته، كشف يان جاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، المعترف بها من جانب واحد، عن حالات فرار جماعى من الخدمة العسكرية فى قوات كييف ورفض العسكريين المشاركة فى عمليات الاقتحام والهجوم.
وقال جاغين إن اللواء 28 الميكانيكى الأوكرانى والكتيبة الثانية والمجموعة الرابعة لم يذهبوا بالكامل إلى العمليات الهجومية، زاعمين أن جميع المعدات تقريبا قد تعطلت. بما فى ذلك ناقلات الجنود والمدرعات الأمريكية، كاشفا عن ذلك من خلال اعتراض موجات الاتصالات اللاسلكية.
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