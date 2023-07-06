مقتل 5 أشخاص فى حادث تحطم طائرة بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنه تم العثور على حطام الطائرة قرب ملعب للجولف فى منتجع نورث ميرتل بيتش، وقتل جميع الركاب الأربعة والطيار. وقالت تمارا ويليارد، نائبة رئيس الطب الشرعى فى مقاطعة هورى بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، إن شخصًا توفى بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى إقليمى بينما توفى الآخرون فى الحادث.

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