كييف: استهداف جسر تشونجار تم بـ صواريخ بريطانية

جدة - نرمين السيد - أفاد أليكسى جروموف، نائب رئيس دائرة العمليات فى هيئة أركان القوات الأوكرانية، بأن جسر تشونجار تعرض لاستهداف فى يونيو الماضى باستخدام صواريخ ستورم شادو البريطانية.





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