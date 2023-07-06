الأمم المتحدة: الملايين فى هذه المنطقة معرضون لـ أسوأ أزمة جوع

جدة - نرمين السيد - قال برنامج الغذاء العالمى أمس الأربعاء، إن ملايين الجياع فى غرب إفريقيا لا يحصلون على مساعدات فى الوقت الذى تكافح فيه الوكالة بتمويل محدود للاستجابة لأسوأ أزمة جوع تشهدها المنطقة منذ عقد.





أفاد برنامج الغذاء العالمى، فى بيان صادر أمس الأربعاء، بأن ملايين الأشخاص الجائعين فى غرب إفريقيا يفتقرون إلى المساعدة الغذائية فى ظل تحديات مالية تواجهها الوكالة فى تأمين تمويل كافٍ للاستجابة لأسوأ أزمة جوع يشهدها المنطقة منذ عقد من الزمن.

وأصدر البرنامج التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بيانًا، بثته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية - قال فيه إن ما يقرب من نصف الـ11.6 مليون شخص المستهدفين بالمساعدات الغذائية خلال موسم العجاف من يونيو إلى أغسطس لا يتلقون أى مساعدات.

وحذرت الوكالة من أن مئات الآلاف من الأشخاص معرضون لخطر الانضمام إلى الجماعات المسلحة أو الزواج مبكرًا فى ظل صراعم من أجل البقاء.

وقالت مارجوت فاندرفيلدن، المديرة الإقليمية المؤقتة لبرنامج الأغذية العالمى فى غرب إفريقيا، "نحن فى وضع مأساوى. خلال موسم العجاف هذا العام، ستفتقر ملايين الأسر إلى احتياطيات غذائية كافية لإبقائها حتى موسم الحصاد التالى فى سبتمبر".

وأضافت "يجب أن نتخذ إجراءات فورية لمنع الانزلاق الهائل إلى الجوع الكارثى".

وقبل فترة طويلة من فيضانات العام الماضى والعملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا، كانت غرب إفريقيا تواجه بالفعل أسوأ أزمة غذائية لها منذ 10 سنوات مع أكثر من 27 مليون جائع بشكل رئيسى نتيجة للصراعات ولكن أيضًا بسبب الجفاف والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وقال برنامج الأغذية العالمى إن انعدام الأمن الغذائى فى غرب ووسط أفريقيا يؤثر الآن على 47.2 مليون شخص فى موسم العجاف هذا العام، وهو الوقت الذى يصل فيه الجوع إلى ذروته، حيث النساء والأطفال هم الفئات الأكثر ضعفا.

وقالت الوكالة: "ارتفعت معدلات سوء التغذية أيضًا، حيث من المقرر أن يعانى 16.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام - بزيادة قدرها 83 بالمائة عن متوسط 2015-2022".