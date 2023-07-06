روسيا تصدر قرارا ضد الصندوق العالمى للحياة البرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل الروسية يوم أمس الأربعاء، أنها أدرجت الصندوق العالمى للحياة البرية، وهو منظمة دولية غير حكومية، فى قائمة المنظمات "غير مرغوب فيها" وفقًا للبيانات المتاحة على موقع الوزارة على الإنترنت.





وبحسب البيان الذى نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية "أدرجت وزارة العدل الروسية المنظمة الأجنبية غير الحكومية الصندوق العالمى للحياة البرية، فى قائمة المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية التى تم تصنيف أنشطتها على أنها غير مرغوب فيها فى الإقليم روسيا الاتحادية". وصنف مكتب المدعى العام الروسى، الصندوق العالمى للطبيعة، على أنه منظمة غير مرغوب فيها فى 20 يونيو 2023.

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