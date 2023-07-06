العالم اليوم - رغم المونديال.. هبوط بنحو الربع بأرباح الجوية القطرية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 09:22 صباحاً - سجلت الخطوط الجوية القطرية في السنة المالية 2022-2023 أرباحاً سنوية صافية بلغت 1.21 مليار دولار، في تراجع بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة على الرغم من استضافة الإمارة نهائيات المونديال.

وجاء في التقرير السنوي للخطوط الجوية القطرية عن السنة المالية 2022-2023 أنّها سجّلت ارتفاعاً "قياسياً" في عائداتها التي ارتفعت بنسبة 41 بالمئة لتصل إلى 21 مليار دولار.

ولم يشر البيان إلى تراجع الأرباح الصافية مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت تسجيل أرباح صافية قياسية في السنة المالية الماضية بلغت 1.54 مليار دولار، بعدما تكبّدت خسائر مدى عامين من جراء جائحة كوفيد وتداعياتها.

وجاء في التقرير الأخير للشركة أنّها نقلت "أكثر من 31.7 مليون مسافر، بزيادة بلغت 71 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي".

وأعلنت الشركة في بيان أنّها "نجحت بنقل أكثر من 1.4 مليون مسافر بوصفها شريك الطيران الرسمي" لبطولة كأس العالم بكرة القدم التي استضافت الدوحة نهائياتها من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوبة القطرية أكبر الباكر في البيان إنّ النتائج المالية تعدّ مؤشراً واضحاً وجليّاً على تعافي قطاع الطيران وزيادة الطلب على السفر.

وأشار الباكر إلى "زيادة إشغال المقاعد بنسبة 80 بالمئة وهي الأعلى في تاريخ الشركة".

وفي سبتمبر 2021 وبعد ارتفاع خسائرها السنوية إلى 4.5 مليارات دولار، استفادت الشركة من مساعدة حكومية قدرها ثلاثة مليارات دولار.

وأتت هذه المساعدة بعد أن قدمّت الحكومة القطرية دعماً ماليا للشركة في العام السابق بلغ ملياري دولار.