بايدن عن دعم عضوية السويد فى الناتو: ستجعل التحالف أقوى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، دعم الولايات المتحدة بشكل كامل لانضمام السويد فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، وذلك فى لقاء مع رئيس الوزراء السويدى أولف كريسترسون فى واشنطن.





ووفق بيان نشر على موقع البيت الأبيض أضاف بايدن، أمس الأربعاء، أن السويد ستجعل التحالف أقوى ولديها نفس القيم التى لدينا فى الناتو ونتطلع بفارغ الصبر لعضويتها.

وتابع إن السويد والولايات المتحدة تواجهان التحديات الأكثر أهمية "لشعبينا"، مثل مواجهة أزمة المناخ والحفاظ على منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة. و"نحن متفقون على كل شيء تقريبا فى جميع المجالات".

من جانبه قال رئيس الوزراء السويدى كريسترسون إن السويد والولايات المتحدة تتشاركان فى العديد من القيم والأولويات منذ فترة طويلة وهذا ينطبق على كيفية التعامل مع - الحرب فى أوكرانيا.

وأعرب عن شكره على قيادة الولايات المتحدة والوحدة التى أسستها الولايات المتحدة عبر الأطلسى وكذلك كيفية معالجة والتخفيف من أزمة المناخ وكذلك أيضا التعامل مع التحديات عبر الأطلسى - التى تضعها الصين أمام الديمقراطيات.

وأعرب عن تقديره لدعم الولايات المتحدة لانضمام السويد إلى الناتو قائلا: "هذا يعنى الكثير بالنسبة لنا. نسعى للحصول على الحماية المشتركة ولكننا نعتقد أيضا أن لدينا أشياء - نساهم بها لنكون مساهما للأمن فى حلف الناتو".