جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، أن عوائد ميزانية روسيا من النفط والغاز تراجعت بنسبة 47 % إلى 37.4 مليار دولار، فى النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وذلك بسبب تراجع عوائد الضرائب جراء تدنى الأسعار وتقلص حجم المبيعات، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وتقلصت عوائد مبيعات النفط والغاز 26.4 % يونيو الماضى على أساس سنوى إلى 528.6 مليار روبل، فى انخفاض أقل حدة عن هبوط 36 % فى مايو. وتأثرت عوائد الطاقة الروسية بفعل سقف الأسعار الذى فرضه الغرب على النفط الروسى، وإغلاق خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز إلى أوروبا، وهو خط فُجّر فى سبتمبر الماضي، ولم يتثبت المحققون بعد من المسؤول عن التفجير. وبلغ العجز فى الميزانية الروسية 42 مليار دولار فى أول خمسة أشهر من العام، وهو ما يزيد 17 % بالفعل عن المتوقع فى 2023 بأكمله. وتتوقع وزارة المالية أن تتراجع عوائد النفط والغاز هذا العام 23 % إلى 8.94 تريليون روبل، بينما تتوقع أن يبلغ العجز فى الميزانية ثلاثة تريليونات روبل تقريبًا أو ما يعادل 2 % من الناتج المحلى الإجمالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: تراجع عوائد ميزانية روسيا من النفط والغاز للنصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.