أمريكا تحث إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين فى جنين

جدة - نرمين السيد - وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض - اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين فى جنين. وأضافت أنه من الضرورى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين من الأذى، كما يجب اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنسانى على الأرض، واستعادة الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والماء للسكان المدنيين.

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