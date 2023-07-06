زيلينسكى يتعهد بالرد على هجوم روسيا بـ لفيف

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، إنه سيكون هناك رد ملموس على ذلك الهجوم، موضحا إن قصفا روسيا استهدف مبنى سكنيا أسفر عن قتلى وجرحى.

يشار إلى أن ضربة صاروخية استهدفت فجر اليوم الخميس، مقاطعة لفيف فى الوقت الذى كان يتمركز فيه عسكريون أوكرانيون، ما أسفر عن مقتل عدد منهم ولا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض متواصلة.