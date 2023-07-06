حاكم خيرسون: جميع سكان المنطقة يحصلون على الجنسية الروسية قبل نهاية الصيف

جدة - نرمين السيد - وقال سالدو، إن هذه العملية تتم بشكل نشيط للغاية، وقد تمت تجربة كل الآليات بشكل جيد، وبحلول نهاية الصيف الجارى سيتم منح جوازات السفر الروسية لجميع سكان الضفة اليسرى الذين بلغوا سن تلقى جواز السفر.
وأشار سالدو، سابقا، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى، إلى أن أكثر من 120 ألف شخص من أصل 200 ألف شخص مقيم فى منطقة خيرسون قد حصلوا على الجنسية الروسية.
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