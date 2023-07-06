أوكرانيا تقصف دونيتسك وهورليفكا وماكيفكا بـ 33 قذيفة

جدة - نرمين السيد - وكان المكتب التمثيلى لمقاطعة دونيتسك فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قد أعلن منذ عدة أيام، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضى المقاطعة 36 مرة وأطلقت 215 مقذوفًا من عيارات مُختلفة، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وجاء فى بيان صدر عن المكتب نشر فى صفحته على "تيليجرام"، أنه "خلال 24 ساعة، أبلغت البعثة عن 36 واقعة قصف من قبل التشكيلات المُسلحة الأوكرانية".