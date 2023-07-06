العالم اليوم - إطلاق صاروخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 11:24 صباحاً - قالت ثلاثة مصادر أمنية لـ"رويترز" الخميس إن صاروخا على الأقل أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وقالت مصادر لبنانية إن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق قاذفتين مدفعيتين سقطتا في سهل المجيدة جنوبي لبنان.

وفي وقت لاحق، تحدثت مصادر إسرائيلية عن أن الانفجار على الحدود مع لبنان ربما نتج عن انفجار لغم.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية: "أُطلق صاروخ من الأراضي اللبنانية وتحديدا محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسقط في الأراضي اللبنانية".

وقالت مراسلة "دوت الخليج" إن هناك استنفار واضح في تلك المنطقة، كما أدى الحادث لاستنفار قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان.

وجاء الحادث عقب توترات شهدتها الأيام الماضية، مرتبطة برصد أهالي القرى جنوب لبنان للخروقات اليومية للخط الأزرق من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار قال الخبير الأمني والاستراتيجي العميد خالد حمادة في لقاء مع "دوت الخليج":