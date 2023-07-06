العالم اليوم - نيكي الياباني يغلق عند أقل مستوى في أكثر من أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 11:24 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني، الخميس، عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع متأثرا بأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إذ هبط سهم سوسيونكست إلى أدنى حد يومي بعد أن باع أكبر المساهمين فيها حصتهم بالكامل في شركة تصميم الرقائق سريعة النمو.

ونزل نيكي 1.7 بالمئة ليغلق عند 32773.02 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 27 يونيو بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له منذ السابع من يونيو.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 بالمئة إلى 2277.08 نقطة.

وهوى سهم سوسيونكست 22.78 بالمئة وتوقف تداول السهم معظم الجلسة، وذلك بعد إعلان كبار المساهمين فيها، ومنهم باناسونيك هولدنغز وبنك التنمية الياباني، أنهم سيبيعون حصتهم بالكامل وتبلغ قيمتها 280 مليار ين (1.94 مليار دولار).

وتقدم سهم شركة سوسيونكست، التي تم طرحها بالبورصة في أكتوبر من العام الماضي، بما يقرب من 200 بالمئة هذا العام، ليكون واحدا من الأسهم الأيقونية المرتبطة بالرقائق التي ساعدت المؤشر نيكي على الوصول إلى أعلى مستوى له في 33 عاما.