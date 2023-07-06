أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص فى قصف روسى بـ لفيف

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الأوكرانية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "القصف الروسى لمدينة لفيف خلف جرحى وأضرارا ببنى تحتية".
وكان مستشار المملكة المتحدة العسكرى، إيان ستابس، قد أعلن أمس الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا على الصعيد العسكرى، تعزيزًا لقدرتها على الدفاع عن نفسها.
وتابع المستشار العسكرى البريطانى: "قتل آلاف المدنيين الأوكرانيين، وتعرض الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيون لفظائع لا يمكن تصورها، والأطفال الأوكرانيون الذين أُعيد توطينهم قسراً، تذكير واقعى بأن روسيا تُظهر بشكل متكرر تجاهلها التام للقانون الإنسانى الدولى".
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