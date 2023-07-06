جدة - نرمين السيد - وكان لوكاشينكو، قد أكد فى وقت سابق، أنه أقنع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعدم تصفية يفجينى بريجوجن، رئيس مجموعة فاجنر المتمردة، ردًا على ما وصفه الكرملين بأنه تمرد يدفع روسيا نحو حرب أهلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".
وتعهد بوتين فى البداية بسحق التمرد الذى شبهه بالفوضى التى جرت عام 1917، وأدت إلى الثورة البلشفية "ثورة أكتوبر"، ثم حرب أهلية، لكن بعد ذلك بساعات جرى التوصل لاتفاق يسمح لبريجوجن وبعض مقاتليه بالذهاب إلى بيلاروسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس بيلاروسيا يكشف مكان قائد «فاجنر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.