رئيس بيلاروسيا يكشف مكان قائد «فاجنر»

جدة - نرمين السيد - وكان لوكاشينكو، قد أكد فى وقت سابق، أنه أقنع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعدم تصفية يفجينى بريجوجن، رئيس مجموعة فاجنر المتمردة، ردًا على ما وصفه الكرملين بأنه تمرد يدفع روسيا نحو حرب أهلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتعهد بوتين فى البداية بسحق التمرد الذى شبهه بالفوضى التى جرت عام 1917، وأدت إلى الثورة البلشفية "ثورة أكتوبر"، ثم حرب أهلية، لكن بعد ذلك بساعات جرى التوصل لاتفاق يسمح لبريجوجن وبعض مقاتليه بالذهاب إلى بيلاروسيا.