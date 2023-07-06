إطلاق صاروخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل.. والأخيرة ترد

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، تم إطلاق صاروخ واحد على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وسط أنباء عن دوى انفجارين فى محيط بلدة كفرشوبا الحدودية جنوبى لبنان.
فى المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلى قذائف مدفعية على مناطق بجنوب لبنان، بحسب القناة الإخبارية.
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