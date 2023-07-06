العالم اليوم - هجمات إسرائيلية على مواقع في جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر هجمات إسرائيلية على مواقع في جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 12:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن قواته قصفت بالمدفعية المواقع التي أطلق منها القذيفة في الداخل اللبناني.

وقد أفادت مراسلتنا في لبنان بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي في محيط كفر شوبا جنوبي لبنان.

وقالت مصادر لبنانية إن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق قاذفتين مدفعيتين سقطتا في سهل المجيدة جنوبي لبنان.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية: "أُطلق صاروخ من الأراضي اللبنانية وتحديدا محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسقط في الأراضي اللبنانية".

وقالت مراسلة "دوت الخليج" إن هناك استنفار واضح في تلك المنطقة، كما أدى الحادث لاستنفار قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان.

وجاء الحادث عقب توترات شهدتها الأيام الماضية، مرتبطة برصد أهالي القرى جنوب لبنان للخروقات اليومية للخط الأزرق من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار قال الخبير الأمني والاستراتيجي العميد خالد حمادة في لقاء مع "دوت الخليج":