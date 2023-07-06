العالم اليوم - بالمز الرياضية تستحوذ على شركة أمن خاص بـ300 مليون درهم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 12:22 مساءً - استحوذت شركة بالمز الرياضية الإماراتية، على كامل أسهم شركة سيكيوريجارد ميدل است، المتخصصة في تقديم الخدمات الأمنية، مقابل 300 مليون درهم (حوالي 81.7 مليون دولار)، بحسب بيان من الشركة الأربعاء.

وقالت بالمز الرياضة، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، إن الصفقة تأتي في إطار تنويع محفظتها الاستثمارية، وتعزيز مكانتها السوقية من خلال تكامل حزمة الخدمات المقدمة بواسطة الشركة لتشمل حلول الأمن المتكاملة.

وتعمل الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مجال إدارة الرياضة بالمنطقة، وتعتبر أكبر لتدريب رياضة الجوجيتسو في العالم، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقال فؤاد درويش، الريئس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: "تشهد صناعة الأمن الخاص على مستوى الإمارات نمواً سنوياً متزايد الوتيرة، بفضل التوسعات الدائمة في مشاريع البنى التحتية والعقارية في القطاعات الحكومية والتجارية والسكنية، وبشكل خاص في العاصمة أبوظبي، ولا شك أن هذا القرار الاستراتيجي بالاستحواذ على واحدة من أكبر شركات الأمن الخاص بالدولة وعلى مستوى المنطقة بشكلٍ عام يعكس التزامنا الكبير بتوسيع آفاق أعمال الشركة وتنويع محفظتها الاستثمارية".

وتأسست شركة سيكيوريجارد ميدل است عام 2001، وتوسعت منذ ذلك الحين في الإمارات، ويتخطى عدد موظفيها حاليا أكثر من 13 ألف موظف، ولديها أسطول من المركبات الحديثة ذات مواصفات التأمين والحماية العالية في هذا المجال يزيد على 150 مركبة، وهي تقدم خدماتها في مجال الأمن الخاص على مستوى القطاعات الحكومية والتجارية والسكنية.