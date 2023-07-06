العالم اليوم - محضر الفيدرالي الأميركي يضغط على أسهم أوروبا ويدفعها للتراجع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 12:22 مساءً - تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل حاد الخميس ، مع تأثر معنويات المستثمرين بالمحضر المتشدد لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو بالإضافة إلى الإشارات الاقتصادية الضعيفة.

ولحقت الأسهم الأوروبية بالأداء السلبي في وول ستريت أمس وأسهم آسيا اليوم، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير أن جميع أعضائه تقريبا أيدوا المزيد من رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأظهر محضر الفيدرالي أن" جميع المشاركين تقريبا أظهرو في توقعاتهم الاقتصادية أنهم رأوا أن الزيادات الإضافية في سعر الفائدة خلال عام 2023 ستكون مناسبة".

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك بعض الأعضاء الذين أيدوا رفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو، وهو الاجتماع الذي أوقف فيه الفيدرالي دورة التشديد التي استمرت لمدة عام، وذلك وسط مخاوف بشأن قوة سوق العمل والتضخم المرتفع "غير المقبول".

المخاوف من أن رفع أسعار الفائدة لفترات طويلة سيدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود، أثرت بشكل كبير على معظم أسواق الأسهم المتقدمة نظرا لأهمية أكبر اقتصاد في العالم كمحرك للنمو العالمي.

وفي الوقت ذاته، يتابع المستثمرون عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأولى إلى بكين الخميس، إذ من المحتمل أن تركز على إعادة تقويم العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد توتر أثارته قيود جديدة فرضتها بكين على صادرات بعض المعادن.

وزادت الطلبيات في القطاع الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع بكثير في مايو، بدعم من الطلبيات الكبيرة للسفن والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية.

تحركات الأسواق

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.15 بالمئة إلى 452.60 نقطة، بحلول الساعة 9:00 بتوقيت غرينيتش، وذلك بقيادة خسائر مؤشر البناء والمواد الخام التي زادت على الواحد بالمئة.

كما انخفض مؤشر DAX في ألمانيا بنسبة 0.94 بالمئة إلى 15,783.35 نقطة، ومؤشر CAC 40 في فرنسا بنسبة 1.68 بالمئة إلى 7,188.24 نقطة، بينما انخفض مؤشر FTSE100 في المملكة المتحدة بنسبة 1.21 بالمئة.