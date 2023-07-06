الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من منطقتى سيلة الظهر وطورة جنوب محافظة "جنين" شمال الضفة الغربية، والتى شهدت عدوانا إسرائيليا استمر يومين وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا من بينهم 4 أطفال، إضافة إلى نحو 140 مصابًا.
وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا من محافظة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة، فيما جرى اعتقال شابين من قرية "كفر نعمة" فى منطقة غرب مُحافظة رام الله المليئة بالمستوطنات الإسرائيلية، وسط الضفة الغربية.
وفى محافظة الخليل، جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد تفتيش منزله فى منطقة "يطا". وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من بلدة "العيزرية" جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
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